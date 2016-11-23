Тимошенко обвинила в плане "Шатун" Порошенко

Копірайт зображення unian Image caption Юлия Тимошенко: "Главный "шатун" сидит на Банковой"

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в организации плана "Шатун". Об этом политик заявила на брифинге в Киеве.

"Программа "Шатун", организованная Порошенко, чтобы прекратить массовые акции против действующей власти, создает провокации, чтобы дискредитировать мое имя и акции неповиновения", - заявила Тимошенко.

Она сказала, что "главный шатун сидит на Банковой в кабинете президента Украины", а заявления о ее сотрудничестве с Медведчуком необоснованны.

"Я знаю, что вся программа "Шатун" базируется на абсолютно спекулятивных, ни на чем не основанных обвинениях в том, что у меня есть сотрудничество с Медведчуком. С Медведчуком я не общаюсь, не виделись много лет, у меня нет коммуникации", - заявила Тимошенко в ответ на заявление, что "Медведчук дал ей деньги на протесты".

Юлия Тимошенко отметила, что вопрос о Медведчуке надо задать Порошенко, "который делегировал Медведчука в трехстороннюю группу от Украины" и имеет "бизнес-империю в России".

В СБУ ранее заявили, что Россия планирует дестабилизировать Украину по плану "Шатун". Этот план якобы обнаружили во взломанной почте советника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова. В СБУ намекнули, что акции протеста, которые поддерживает Юлия Тимошенко, является провокацией России.