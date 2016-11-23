Кабмин отменил несколько постановлений ради бизнеса

Копірайт зображення UNIAN Image caption По словам главы правительства, действующие постановления и решения тормозят процесс дерегуляции.

Кабинет министров отменил 367 актов в рамках процесса дерегуляции, чтобы облегчить ведение бизнеса в различных сферах.

Премьер-министр отметил, что правительство борется за экономический рост. По его словам, благодаря этому решению Украина сможет подняться в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business сразу на несколько десятков позиций.

"Рейтинг - это хорошо. Когда зарубежный инвестор смотрит на рейтинг страны по легкости ведения бизнеса - это тоже для него является критерием принятия решений: будет он строить завод в Украине или он будет искать другую страну", - отметил Гройсман.

Премьер добавил, что многие нормы были введены еще во времена Советского Союза и действовали до сих пор:

"Многие бессмысленные вещи записаны в различных наших правовых актах", - сказал он.