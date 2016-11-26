Путин: Фидель Кастро был другом России

Копірайт зображення Getty Images Image caption Путин встречался с Кастро в 2000 году

Российский президент Владимир Путин назвал Фиделя Кастро "искренним и надежным другом России". Соболезнования близким кубинского лидера выразили российские и зарубежные политики. Были среди высказавшихся и те, которые назвали кубинского лидера "тираном".

"Выражаю вам и всему кубинскому народу самые глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера Кубинской революции, вашего брата Фиделя Кастро. Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории", - написал Путин в телеграмме брату Фиделя, президенту Кубы Раулю Кастро.

"Фидель Кастро был искренним и надежным другом России [...] Он воплотил в себе высокие идеалы политика, гражданина и патриота, искренне убежденного в правоте дела, которому отдал всю свою жизнь. Память о нем навсегда останется в сердцах граждан России", - написал российский президент.

"Прощай, эпоха"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал Фиделя Кастро "выдающимся человеком, оставившим огромную память во всем мире". По словам первого и последнего президента СССР, Кастро сделал в XX веке все для того, чтобы разрушить колониальную систему.

"Фидель выстоял и укрепил свою страну во время самой жесткой американской блокады, во время колоссального давления на него, и все равно вывел свою страну из этой блокады на дорогу самостоятельного независимого развития", - сказал Горбачев в интервью Интерфаксу.

Соболезнования в связи с кончиной кубинского лидера высказали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, лидер Венесуэлы Николас Мадуро и индийский премьер Нарендра Моди.

Среди российских политиков наиболее активно скорбь в связи с уходом Кастро выражали члены партии КПРФ.

"Сегодня в этом мире не хватает справедливости, мира и дружбы. Ушел один из самых великих политиков, гениальный государственный деятель, исключительно храбрый и мужественный человек, человек, который, посвятил всю жизнь служению высшим идеалам человечества", - сказал лидер партии Геннадий Зюганов.

Большая часть российского истеблишмента с сожалением восприняла новость о смерти Кастро. По мнению сенатора Константина Косачева, уход кубинского лидера это потеря "и для кубинского народа, и для всего человечества".

"Прощай, эпоха", - написал сенатор в своем Facebook.

И Косачев и Зюганов заявили, что Куба при Кастро являла собой пример успешного противостояния давлению из-за рубежа. Зюганов при этом заявил, что скорее всего на похороны Кастро "полетит общая делегация от страны", в которой помимо прочих будут члены КПРФ.

Продолжать наследие

Одним из первых мировых лидеров соболезнования в связи со смертью Кастро выразил президенет Казахстана Нурсултан Назарбаев. "Команданте Фидель Кастро навсегда останется в памяти народа Казахстана как мудрый лидер, авторитетный политик и историческая личность", - написал глава Казахстана в телеграмме, адресованной брату покойного лидера Раулю.

За пределами постсоветского пространства сожаление в связи со смертью Кастро выразили Президент Мексики Энрике Пенья Ньето, президент Венесуэлы, социалист и союзник Фиделя Николас Мадуро, а также премьер Индии Нарендра Моди.

"Продолжить его наследие, дальше нести поднятый им флаг независимости, предстоит нам", - написал Мадуро в "Твиттере". Моди заявил, что Индия "потеряла дорогого друга".

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что скорбит об уходе одной из важнейших политических фигур на мировой арене. Он приветствовал сближение Кубы и Вашингтона в последнее время, однако выразил озабоченность по поводу прав человека на Кубе во время режима Кастро.

"Фидель Кастро воплотил в себе одновременно и надежды и последующие разочарования кубинской революции, - заявил французский лидер. - Франция, которая осудила нарушения прав человека на Кубе, также осудила и эмбарго со стороны США, и теперь мы рады видеть, что две страны заново налаживают диалог друг с другом".

"Тиран умер"

Член Конгресса США от республиканцев кубинского происхождения из Майами Илеана Рос-Летинен назвала Фиделя Кастро тираном.

"Тиран умер, и что-то новое может начаться в последнем коммунистическом бастионе западного полушария", - заявила она.