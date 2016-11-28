Янукович в суде: виноваты были радикалы

Копірайт зображення GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

В понедельник в Святошинском суде Киева возобновился суд по делу пятерых бывших бойцов "Беркута". Виктор Янукович принимает участие в заседании в качестве свидетеля через видеосвязь из Ростова-на-Дону.

На вопрос адвоката экс-"беркутовцев", отдавал ли Виктор Янукович приказ завезти оборудование для установки новогодней елки в ночь на 30 ноября, когда избили активистов на Майдане, Янкович ответил: "Это была спланированная провокация".

Он утверждает, что студентов на Майдане в то время уже почти не было, туда "подошли радикалы", которые "спровоцировали "Беркут". Экс-президент напоминает, что отстранил должностных лиц, которые, по его словам, были причастны к этим событиям.

Также Янукович сказал, что ему не известно, кто принимал решение о применении оружия в феврале 2014 года.

"На каком уровне эти решения принимались, я комментировать не могу. Я этого не знаю. Что касается оружия на Майдане, то оно было из разных источников. Во-первых, это собственное оружие людей - охотничье и другое. Во-вторых, которое захватывалось в помещениях милиции и СБУ. Были некоторые образцы импорного оружия замечены, но у меня нет доказательств того, что оно специально завозилось в Украину ", - заявил он.

"Но какое оружие было на Майдане применено, из какого стреляли, - мне трудно ответить на этот вопрос. И следствие тоже не дало ответа, наоборот, делалось все, чтобы уничтожить доказательства", - сказал экс-президент.

По этому делу в расстрелах 48-ми человек прокуратура обвиняет пятерых бывших бойцов спецподразделения "Беркут".

Назначенный на 25 ноября допрос Виктора Януковича не состоялся, поскольку подозреваемых не смогли доставить в Святошинский суд. Выезд из СИЗО, где находятся пять экс-беркутовцев, тогда заблокировали митингующие.

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебные расследования в отношении самого Виктора Януковича по делу о преступлениях во время Евромайдана. Во время перерыва в заседании Юрий Луценко зачитал сообщение о подозрении Виктору Януковичу в государственной измене.

Экс-президент с февраля 2014 года находится в России.