Блог из Луганска: когда молодые хуже, чем пенсионеры

Копірайт зображення Anadolu Agency

Утро - время стариков. Транспорт полон стариков. Рынок и мелкие магазинчики-модули полны старых и немощных людей, которые отоваривают свои выстраданные две пенсии. Отоваривают их тушками курей и куриным филе, котячьей черноморкой "Муркина радость" и молочными продуктами - деликатесами на сегодня.

Вдумчиво и по списку они берут продукты с запасом, чтобы выходить реже из дома, набив холодильник снедью. Делятся экономными рецептами и с гордостью рассказывают о своих кулинарных находках - что на завтрак, а что на обед. Мудро и экономно. Так жить правильно.

Часто слышу реплики-вспышки от тех, кто не достиг своего «счастья» - пенсионного возраста: "У нас здесь молодёжь живёт хуже стариков!"

Не то, чтобы с завистью… Скорее с лёгким сожалением, что нет такой же схемы "заработка" для тех, кто вынужден пока только работать, искать работу и искать способы выживания.

Сравнивая платёжеспособность пенсионеров и работающих, понимаешь, что перевес в сторону первых - они едут домой с запасами сливочного масла, сумками куриного мяса и костей на бульоны

Да и сравнивая платёжеспособность пенсионеров и работающих, понимаешь, что перевес в сторону первых - они едут домой с запасами сливочного масла, сумками куриного мяса и костей на бульоны.

Своє гастрономічне "щастя" тримають міцно в зморшкуватих руках, а у вицвілих очах немає ніякої радості, тому що в цьому складному марафоні з двома пенсіями все настільки хитко і хистко, що сьогоднішня радість завтра вже може перетворитися на нові поїздки на "землю обітовану".

Своё гастрономическое "счастье" держат крепко в морщинистых руках, а в выцветших глазах нет никакой радости, потому что в этом сложнейшем марафоне с двумя пенсиями всё настолько шатко и зыбко, что сегодняшняя радость завтра уже может обернуться новыми поездками на "землю обетованную".

І коли запитуєш у знайомого пенсіонера, чи отримує він дві пенсії, бачиш відвертий переляк в його очах - боїться зізнатися, щоб не наврочити. І таку реакцію бачиш дуже часто - прагнення піти від відповіді, ухилитися: "Оформлював, але не закінчив!"

И когда спрашиваешь у хорошо знакомого пенсионера, получает ли он две пенсии, видишь откровенный испуг в его глазах - боится признаться, чтобы не сглазить. И такую реакцию видишь очень часто - затаённость, стремление уйти от ответа, ответить уклончиво: "Оформлял, но не закончил!"

Копірайт зображення Yana Victorova

"Трофеи" - карточки Ощада

Моя приятельница очень бойкая. С её силами ей вполне по плечу выдержать все эти пенсионные страсти - поездки в Беловодск, очереди, ночёвку у незнакомцев и в полях (говорят, в поезда пускают по 20 грн за ночь).

Она бы и рада оформить украинскую пенсию - кому лишние деньги? Но её сын здесь занял свою руководящую нишу. У них одна фамилия. А ему нравится его должность, которую по прежней жизни ему бы ждать ещё пару десятков лет.

В общем, моя знакомая и рада бы ехать, но вполне трезво понимает, что с их звучной общей фамилией ей только и будут рады по ту сторону. И не едет, довольствуясь тем, что имеет здесь.

Хотя чаще всё иначе - едут, требуют, добиваются. Возвращаются победителями, везут "трофеи" - карточки Ощада, на которые вот-вот упадёт вся пенсионная задолженность, которую от счастья начинают тратить прямо там же, на той стороне, покупая колбасы и сало, мясо и масло.

Копірайт зображення Yana Victorova

Мечтая купить на эти деньги бытовую технику, часто всё просто проедается от того, что хочется всего и сразу - до головокружения. И остро нужны сапоги на зиму, и конфеты внукам, и детям бы помочь, и себе отложить на похороны…

Никто из моих знакомых, оформивших две пенсии, не стал жить видимо лучше.

Никто не сделал ремонт и не купил крупную бытовую технику.

Пенсия частями вкладывается в новое оформление уже следующей пенсии - банковские карточки блокируют, и требуется новое оформление.

Деньги идут на дорогу, проживание, питание в этих поездках. Или на оплату услуг тех, кто делает это быстрее, проще и за приличные суммы. Хотя даже с последним вариантом нужно ехать лично, только не ждать в очередях, а проходить транзитом по всем кабинетам, где ждали, где было условлено, и нет очередей.

"Сказали затягивать пояса!"

Ноябрь выдался скверным месяцем. Пенсии и все социальные выплаты в "республике" задержали на 12 дней. Слухи множились в геометрической прогрессии. Никто не мог сказать, что происходит и почему.

Все по цепочке передавали друг другу услышанное: "Сказали затягивать пояса! А куда их ещё туже затягивать?" И каждый, сумевший оформить две пенсии, был почти героем, радуясь тому, что имеет такой тыл.

Мне не встретился ни один человек, кто отказался бы от второй пенсии по причинам нравственным

А, как оказалось, деньги не имеют политического окраса или национального признака. И те, кто был за отделение "республики" и присоединение к России, с лёгкостью получают украинскую пенсию.

Те же, кто не смог жить здесь и выехал, приезжают в "республику" раз в два месяца, чтобы снять местные деньги в "госбанке" и снова ехать туда, где чище воздух и слаще вода.

Такие вот реалии в новой жизни. Мне не встретился ни один человек, кто отказался бы от второй пенсии по причинам нравственным.

И все те, кто оформлял и оформляет деньги и там, и здесь, продолжают иметь какие угодно взгляды и убеждения, уверенно считая, что если деньги кем-то заложены, их просто нужно снять до того, как это сделает кто-то другой.