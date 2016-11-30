Блог из Луганска: когда молодые хуже, чем пенсионеры
Утро - время стариков. Транспорт полон стариков. Рынок и мелкие магазинчики-модули полны старых и немощных людей, которые отоваривают свои выстраданные две пенсии. Отоваривают их тушками курей и куриным филе, котячьей черноморкой "Муркина радость" и молочными продуктами - деликатесами на сегодня.
Вдумчиво и по списку они берут продукты с запасом, чтобы выходить реже из дома, набив холодильник снедью. Делятся экономными рецептами и с гордостью рассказывают о своих кулинарных находках - что на завтрак, а что на обед. Мудро и экономно. Так жить правильно.
Часто слышу реплики-вспышки от тех, кто не достиг своего «счастья» - пенсионного возраста: "У нас здесь молодёжь живёт хуже стариков!"
Не то, чтобы с завистью… Скорее с лёгким сожалением, что нет такой же схемы "заработка" для тех, кто вынужден пока только работать, искать работу и искать способы выживания.
Да и сравнивая платёжеспособность пенсионеров и работающих, понимаешь, что перевес в сторону первых - они едут домой с запасами сливочного масла, сумками куриного мяса и костей на бульоны.
Своє гастрономічне "щастя" тримають міцно в зморшкуватих руках, а у вицвілих очах немає ніякої радості, тому що в цьому складному марафоні з двома пенсіями все настільки хитко і хистко, що сьогоднішня радість завтра вже може перетворитися на нові поїздки на "землю обітовану".
Своё гастрономическое "счастье" держат крепко в морщинистых руках, а в выцветших глазах нет никакой радости, потому что в этом сложнейшем марафоне с двумя пенсиями всё настолько шатко и зыбко, что сегодняшняя радость завтра уже может обернуться новыми поездками на "землю обетованную".
І коли запитуєш у знайомого пенсіонера, чи отримує він дві пенсії, бачиш відвертий переляк в його очах - боїться зізнатися, щоб не наврочити. І таку реакцію бачиш дуже часто - прагнення піти від відповіді, ухилитися: "Оформлював, але не закінчив!"
И когда спрашиваешь у хорошо знакомого пенсионера, получает ли он две пенсии, видишь откровенный испуг в его глазах - боится признаться, чтобы не сглазить. И такую реакцию видишь очень часто - затаённость, стремление уйти от ответа, ответить уклончиво: "Оформлял, но не закончил!"
"Трофеи" - карточки Ощада
Моя приятельница очень бойкая. С её силами ей вполне по плечу выдержать все эти пенсионные страсти - поездки в Беловодск, очереди, ночёвку у незнакомцев и в полях (говорят, в поезда пускают по 20 грн за ночь).
Она бы и рада оформить украинскую пенсию - кому лишние деньги? Но её сын здесь занял свою руководящую нишу. У них одна фамилия. А ему нравится его должность, которую по прежней жизни ему бы ждать ещё пару десятков лет.
В общем, моя знакомая и рада бы ехать, но вполне трезво понимает, что с их звучной общей фамилией ей только и будут рады по ту сторону. И не едет, довольствуясь тем, что имеет здесь.
Хотя чаще всё иначе - едут, требуют, добиваются. Возвращаются победителями, везут "трофеи" - карточки Ощада, на которые вот-вот упадёт вся пенсионная задолженность, которую от счастья начинают тратить прямо там же, на той стороне, покупая колбасы и сало, мясо и масло.
Мечтая купить на эти деньги бытовую технику, часто всё просто проедается от того, что хочется всего и сразу - до головокружения. И остро нужны сапоги на зиму, и конфеты внукам, и детям бы помочь, и себе отложить на похороны…
Никто из моих знакомых, оформивших две пенсии, не стал жить видимо лучше.
Никто не сделал ремонт и не купил крупную бытовую технику.
Пенсия частями вкладывается в новое оформление уже следующей пенсии - банковские карточки блокируют, и требуется новое оформление.
Деньги идут на дорогу, проживание, питание в этих поездках. Или на оплату услуг тех, кто делает это быстрее, проще и за приличные суммы. Хотя даже с последним вариантом нужно ехать лично, только не ждать в очередях, а проходить транзитом по всем кабинетам, где ждали, где было условлено, и нет очередей.
"Сказали затягивать пояса!"
Ноябрь выдался скверным месяцем. Пенсии и все социальные выплаты в "республике" задержали на 12 дней. Слухи множились в геометрической прогрессии. Никто не мог сказать, что происходит и почему.
Все по цепочке передавали друг другу услышанное: "Сказали затягивать пояса! А куда их ещё туже затягивать?" И каждый, сумевший оформить две пенсии, был почти героем, радуясь тому, что имеет такой тыл.
А, как оказалось, деньги не имеют политического окраса или национального признака. И те, кто был за отделение "республики" и присоединение к России, с лёгкостью получают украинскую пенсию.
Те же, кто не смог жить здесь и выехал, приезжают в "республику" раз в два месяца, чтобы снять местные деньги в "госбанке" и снова ехать туда, где чище воздух и слаще вода.
Такие вот реалии в новой жизни. Мне не встретился ни один человек, кто отказался бы от второй пенсии по причинам нравственным.
И все те, кто оформлял и оформляет деньги и там, и здесь, продолжают иметь какие угодно взгляды и убеждения, уверенно считая, что если деньги кем-то заложены, их просто нужно снять до того, как это сделает кто-то другой.