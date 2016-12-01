Иммиграция в Британию достигла рекордного уровня

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Число иммигрантов, въехавших на территорию Соединенного Королевства с июня 2015-го по июнь 2016 года, составило 650 тысяч, говорится в отчете Бюро национальной статистики Британии. Этот годовой показатель стал рекордным.

Число граждан Евросоюза, переехавших в Британию, также побило рекорд - 284 тысячи.

Показатель нетто-миграции (числа въехавших в страну за вычетом выехавших) составил 335 тысяч, не сильно изменившись в сравнении с показателем прошлого года.

Исследование в основном охватывает период, предшествовавший референдуму о выходе Британии из ЕС, и не отражает изменения динамики, которые возможно произошли после референдума.

Впервые список стран, откуда приезжает наибольшее число мигрантов, возглавила Румыния. В этом году в Британии обосновались 54 тысячи выходцев из этой страны.

Министр по иммиграции министерства иностранных дел Британии Роберт Гудвилл заявил, что правительство будет принимать меры, чтобы снизить количество въезжающих в страну людей.

По его словам, правительство ставит себе целью снизить нетто-миграцию до десятков тысяч.

"Поэтому снижение количества мигрантов, въезжающих в Британию, будет приоритетом в наших переговорах по выходу из ЕС", - заявил он.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9% ) высказалось за выход страны из состава Евросоюза.

В ноябре Высокий суд Великобритании постановил, что без одобрения парламента правительство не может объявить о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, запускающей процедуру выхода из Евросоюза.

В центре дебатов

Вопрос о миграции и правах мигрантов - одна из проблем, стоящих в центре дебатов о выходе Британии из Европейского союза.

Правительство Британии предлагает запретить мигрантам из Евросоюза получать определенные виды пособий в течение первых четырех лет пребывания в стране. Однако Европейская комиссия уже назвала это предложение очень проблематичным.

По словам нового лидера крайне правой партии UKIP Пола Наттола, существующие цифры показывают, что "тори не смогут сдержать миграцию, рассчитывать на них в этом вопросе не приходится".

"Это безнадежный провал не только правительства в целом, но и лично премьер-министра", - сказал Наттол.

Глава департамента статистики международной миграции Бюро национальной статистики Никола Уайт полагает, что пока рано делать выводы относительно того, насколько повлияет и повлияет ли вообще в дальней перспективе референдум по "брекситу" на международную миграцию.