Боец АТО перешел к сепаратистам после совершенного преступления

Копірайт зображення Getty Images Image caption Имя бойца и его подразделение не называются

Украинский боец перешел на сторону сепаратистов на Донбассе после того, как совершил преступление, сообщает пресс-центр АТО утром в пятницу.

"Внимание! Вчера боец одного из наших подразделений совершил тяжкое преступление. С надеждой на то, что избежит наказания, он перешел на сторону противника", - говорится в сообщении штаба АТО.

Имя бойца и его подразделение не называются.

Позже один из спикеров сил АТО уточнил, что инцидент произошел в Луганской области.