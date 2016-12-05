Суд в Киеве оштрафовал "Газпром" на $6,66 млрд

Копірайт зображення RIA Novosti Image caption Украинское антимонопольное ведомство выиграло суд с "Газпромом" в киевском суде. "Газпром" платить многомиллиардный штраф отказывается

Хозяйственный суд Киева в понедельник, 5 декабря, удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины, который требовал обязать "Газпром" заплатить наложенный им штраф. Ведомство обвиняет российский концерн в использовании монопольного положения на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

Иск к российской газовой монополии удовлетворен в полном объеме, говорится в сообщении комитета. "Газпром" согласно решению суда должен заплатить 171 млрд гривен, то есть примерно 6,66 млрд долларов.

Антимонопольный комитет Украины в январе 2016 года наложил на "Газпром" штраф почти на 86 млрд гривен, потребовав уплатить его до 12 апреля и прекратить злоупотребление монопольным положением. Не дождавшись денег, в октябре комитет обратился в суд, который увеличил сумму вдвое с учетом просрочки выплаты штрафа.

Слушания по иску к "Газпрому" прошли в закрытом режиме.

Российский концерн отказывался платить штраф на том основании, что не ведет хозяйственную деятельность на территории Украины. "Газпром" пытался оспорить штраф в украинских судах, в том числе в Хозяйственном суде Киева, который отказался рассматривать иск, сославшись на ошибки в его оформлении.

Киев и Москва ведут несколько судебных тяжб по поводу транзита российского газа. В октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" подал иск к "Газпрому" и потребовал взыскать с российского монополиста компенсацию за снижение поставок газа через украинскую газотранспортную систему.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Кобелев оценивал общую сумму исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже примерно в 30 млрд долларов.

"Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж встречный иск, потребовав взыскать с "Нафтогаза Украины" компенсацию на невыбранный в 2012-2013 годах газ, который Украина должна была приобрести согласно прописанному в контракте принципу "бери или плати". Общая сумма исков российской газовой монополии превысила 30 млрд долларов.