Власти Мальты запретили "лечение от гомосексуализма"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мальту называют европейским лидером по уровню защиты прав ЛГБТ-сообщества

Мальта стала первой страной в Европе, в которой официально запретили репаративную терапию - методику изменения сексуальной ориентации человека с гомосексуальной на гетеросексуальную.

Закон о запрете этой практики был единогласно одобрен мальтийскими законодателями.

Согласно документу, за "изменение, подавление и уничтожение сексуальной ориентации или гендерной принадлежности человека" предусматривается штраф до 10 тысяч евро или тюремный срок до одного года.

В законе также отмечается, что никакая сексуальная ориентация или гендерная принадлежность не может рассматриваться как отклонение или болезнь.

Репаративная терапия основана на идее, что гомосексуальность является следствием психического расстройства.

Ряд медицинских организаций, в том числе Всемирная психиатрическая ассоциация, называют эту практику неэтичной, ненаучной и вредной для здоровья пациентов.

Сторонники репаративной терапии утверждают, что в ходе нее используются стандартные психотерапевтические методы, и люди могут прибегнуть к ней по своей воле.

Сегодня репаративная терапия чаще применяется в США, чем в Европе, при этом в некоторых американских штатах (в том числе в Калифорнии и Иллинойсе) она запрещена.