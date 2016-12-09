В Мьянме в куске янтаря нашли хвост миниатюрного динозавра

Копірайт зображення Cheung Chung-tat Image caption Художники представляют миниатюрного динозавра вот так

В куске янтаря на рынке в Мьянме нашли фрагмент оперенного хвоста крошечного динозавра. По словам ученых, находке не менее 99 млн лет.

Описание находки и выводы ученых содержатся в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Кусок янтаря диаметром примерно 3,6 см был отполирован для дальнейшей ювелирной обработки. Продавец полагал, что в янтаре застыл фрагмент какого-то растения.

Микроскопический анализ и компьютерная томография показали, что на самом деле это хвост доисторического животного.

Дальнейшие исследования продемонстрировали, что хвост принадлежал не доисторической птице, как первоначально предполагалось, а пернатому динозавру.

Обнаруженный фрагмент состоит из восьми позвонков - по мнению ученых, полная длина хвоста была по меньшей мере втрое больше.

С помощью химического анализа выяснилось, что мягкие ткани вокруг костей содержат следы двухвалентного железа - судя по всему, это были пятна крови.

Как отмечают исследователи, местами перья на хвосте динозавра, который напоминал мышиный, даже сохранили свой первоначальный цвет.

Копірайт зображення Current Biology Image caption Фрагмент хвоста с перьями нашли в куске янтаря

Копірайт зображення Current Biology Image caption Находка проливает свет на эволюцию перьев

Скорее всего динозавр увяз хвостом в смоле и погиб, так как нет никаких свидетельств того, что динозавры могли сбрасывать хвосты, как это делают современные ящерицы.

По мнению исследователей, миниатюрный динозавр относился к подотряду тероподов - двуногих хищников. Он был размером с воробья, однако летать не мог.

К подотряду тероподов относится и тираннозавр - один из самых крупных хищников в истории планеты, длина скелета которого могла достигать 12 метров, а масса - почти семи тонн.