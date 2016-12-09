В Мьянме в куске янтаря нашли хвост миниатюрного динозавра
В куске янтаря на рынке в Мьянме нашли фрагмент оперенного хвоста крошечного динозавра. По словам ученых, находке не менее 99 млн лет.
Описание находки и выводы ученых содержатся в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Кусок янтаря диаметром примерно 3,6 см был отполирован для дальнейшей ювелирной обработки. Продавец полагал, что в янтаре застыл фрагмент какого-то растения.
Микроскопический анализ и компьютерная томография показали, что на самом деле это хвост доисторического животного.
Дальнейшие исследования продемонстрировали, что хвост принадлежал не доисторической птице, как первоначально предполагалось, а пернатому динозавру.
Обнаруженный фрагмент состоит из восьми позвонков - по мнению ученых, полная длина хвоста была по меньшей мере втрое больше.
С помощью химического анализа выяснилось, что мягкие ткани вокруг костей содержат следы двухвалентного железа - судя по всему, это были пятна крови.
Как отмечают исследователи, местами перья на хвосте динозавра, который напоминал мышиный, даже сохранили свой первоначальный цвет.
Скорее всего динозавр увяз хвостом в смоле и погиб, так как нет никаких свидетельств того, что динозавры могли сбрасывать хвосты, как это делают современные ящерицы.
По мнению исследователей, миниатюрный динозавр относился к подотряду тероподов - двуногих хищников. Он был размером с воробья, однако летать не мог.
К подотряду тероподов относится и тираннозавр - один из самых крупных хищников в истории планеты, длина скелета которого могла достигать 12 метров, а масса - почти семи тонн.