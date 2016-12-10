Президенту Колумбии вручили Нобелевскую премию мира

Копірайт зображення Getty Images

В столице Норвегии Осло состоялась торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира колумбийскому президенту Хуану Мануэлю Сантосу.

Колумбийский политик получил эту престижную награду за свой вклад в подписание соглашения о мире с леворадикальной группировкой ФАРК, положив тем самым конец длившейся 52 года гражданской войне, в которой погибли более 200 тысяч человек.

Сантос получил золотую медаль, грамоту и чек на 8 млн шведских крон (870 тысяч долларов).

Нобелевский комитет оценил работу Сантоса как движущую силу мирного соглашения, подписанного в ноябре 2016 года между правительством Колумбии и боевиками.

В субботу же состоится награждение и других нобелевских лауреатов этого года, но не в Осло, а в Стокгольме, где обычно проходит эта церемония.

Известно, что на ней не будет лауреата этого года по литературе - американский певец Боб Дилан отказался присутствовать на мероприятии. По его просьбе награду получит певица Пэтти Смит.