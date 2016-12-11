Взрывы в Стамбуле: число жертв выросло до 38

Копірайт зображення AFP Image caption За полтора часа до взрыва на стадионе закончился матч

38 человек погибли в результате двух взрывов рядом с футбольным стадионом Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Среди низ 30 полицейских.

Власти сообщают о том, что в госпиталях находятся 155 раненых, 14 из них - в реанимации.

В Турции объявлен национальный траур.

Консульская служба МИД Украины сообщает в Twitter, что среди пострадавших украинцев нет:

"Генконсульство Украины в Стамбуле сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в результате теракта 10.12.16".

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу ранее сообщил, что целью нападения были полицейские. По его словам, уже задержаны 10 подозреваемых в организации взрывов.

Организаторы теракта хотели, чтобы жертв было как можно больше, говорится в заявлении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Копірайт зображення Reuters Image caption Целью нападения, по мнению властей, были полицейские.

Вечером 11 декабря рядом с домашним стадионом футбольной команды "Бешикташ" взорвалась машина, начиненная взрывчаткой.

Взрыв произошел через два часа после окончания матча "Бешикташа" с "Бурсаспором" в том месте, где со стадиона выходили фанаты "Бурсаспора".

Позже стало известно, что второй взрыв прогремел в близлежащем парке, его осуществил смертник.

По данным правоохранительных органов, взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие с помощью дистанционного управления.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение, однако предыдущие нападения в Турции осуществлялись курдскими боевиками и группировкой "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе России и Турции.

Из-за того, что целью нападения стали полицейские, подозрение, скорее всего, падет на курдские боевые группировки, которые ранее нападали на службы безопасности, отмечает корреспондент Би-би-си в Турции Марк Лоуэн.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным МВД, произошло два взрыва

Министр транспорта Ахмет Арслан написал в своем микроблоге в "Твиттере" что взрыв был терактом.

Сойлу позже добавил, что взрывов было два - в одном случае возле стадиона взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, в другом - бомбу привел в действие смертник в расположенном рядом парке.

Также сообщается, что после взрывов была слышна стрельба.

Недавние нападения в Турции:

2016 год

20 августа, Газиантеп. В результате взрыва на свадьбе погибли по меньшей мере 30 человек, в нападении подозревается "ИГ".

29 июня, Стамбул. 41 человек погиб в результате нападения на аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле. Вина возложена на боевиков "ИГ".

7 июня, Стамбул. В результате взрыва автомобиля погибли семеро полицейских и четверо прохожих. Ответственность за взрыв взяла на себя курдская радикальная группировка "ТАК".

19 марта, Стамбул. Смертник убил четырех человек в торговом центре. В организации взрыва обвинялось "ИГ".

13 марта, Анкара. В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли 34 человека. "ТАК" взяла на себя ответственность.

17 февраля, Анкара. 29 человек погибли во время нападения на автобусы с военнослужащими. "ТАК" взяла на себя ответственность.

12 января, Стамбул. 11 туристов из Германии погибли в результате взрыва бомбы. Взрыв совершил выходец из Сирии.