Десятки погибших в результате обрушения крыши церкви в Нигерии

По меньшей мере 60 человек погибли под завалами церкви в нигерийском городе Уйо.

В некоторых сообщениях говорится о значительно большем количестве жертв. Считается, что еще много людей могут быть под завалами церкви, в которой обвалилась крыша.

На момент обрушения в церкви собрались несколько сотен людей на церемонию посвящения местного епископа.

Служба проходила в недостроенной церкви, и строители спешили завершить работы к церемонии посвящения, - рассказал один из очевидцев.

На фото с места событий видны разрушенные металлические балки и поломанные стальные конструкции.

Президент страны Мухаммаду Бухари выразил "глубокое сожаление" по поводу трагедии.

Представитель спасательной службы, которого цитирует АР, заявил, что под завалами церкви уже найдено 60 тел, однако количество погибших, очевидно, возрастет, когда остатки разрушенной крыши будут подняты при помощи крана.

Обрушение зданий является относительно нередким явлением в Нигерии, что объясняется использованием некачественных материалов и нарушением строительных правил.

В 2014 году десятки людей погибли в Лагосе под завалами церковного общежития, принадлежащего нигерийскому телевизионному евангелисту.