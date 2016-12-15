"Нафтогаз" не планирует покупать газ у России до весны - Коболев

Копірайт зображення AFP Image caption В украинской компании настаивают, что тариф на транспортировку российского газа через территорию Украины необходимо формировать в соответствии с европейскими принципами

Национальный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" не планирует покупать газ у России до марта 2017 года, об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

"Скорее всего, до конца зимы не будем покупать газ у России", - сказал он.

"Нафтогаз" также ожидает дополнительный доход в 20 млрд долларов в случае положительного решения Стокгольмского арбитражного суда по транзитному контракту, отметил Коболев.

5 декабря Коболев отказался от подписания мирных соглашений с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Стокгольмский арбитраж завершил слушания по иску НАК "Нафтогаз Украины" с российским "Газпромом" по контракту на транзит газа.