Взрыв смертника в Йемене унес жизни 30 солдат

Копірайт зображення AFP Image caption Инцидент произошел неподалеку от военной базы, где солдаты ждали получения зарплаты

По меньшей мере 30 солдат убиты в Йемене в результате подрыва смертника недалеко от военной базы в Адене на юге страны, еще несколько человек ранены. Взрыв произошел утром в воскресенье.

Сообщается, что солдаты стояли в очереди за зарплатой, когда смертник привел в действие пояс со взрывчаткой.

Пока никто не взял на себя ответственности за этот взрыв, однако эта военная база уже становилась мишенью исламистов. Неделю назад, 10 декабря, здесь произошел взрыв при таких же обстоятельствах - солдаты пришли получать зарплату и смертник подорвал себя в толпе.

Тогда было убито по меньшей мере 50 военных проправительственных сил. Ответственность за этот взрыв взяла группировка "Исламское государство".

В августе 2016 года в результате нападения, организованного группировкой "Исламское государство", в Адене погибли по меньшей мере 60 человек.

С марта 2015 года в Йемене идет гражданская война. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам изгнанного ими президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Более 3 миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома, более половины населения страны не имеет регулярного продовольственного снабжения.

По данным ООН, с начала военных действий погибли 7270 человек, в основном гражданские. ‎