Французский суд признал главу МВФ виновной в халатности

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кристин Лагард первоначально проходила по делу свидетелем - следователи подчеркивали, что она не извлекла личной выгоды из "дела Тапи"

Французский суд признал главу Международного валютного фонда Кристин Лагард виновной в халатности, допущенной ею во время работы на посту министра экономики Франции в 2008 году.

Суд не стал назначать Лагард какое-либо наказание. Тем не менее ее адвокаты уже заявили, что не исключают подачу апелляции на решение суда.

Поводом для возбуждения дела стала история, известная в СМИ как "дело Тапи" - по имени бизнесмена Бернара Тапи. Он подал в суд на банк Credit Lyonnais, который в 1990-х годах принадлежал государству.

Спор между бизнесменом и банком находился под контролем министерства финансов. В 2008 году Тапи через арбитражный суд добился выплаты из госбюджета компенсации в размере 404 млн евро.

Это решение вызвало во Франции негативную реакцию, а оппозиция обвинила Лагард в давлении на суд. В итоге решение суда было обжаловано, а Тапи сам попал под подозрение в мошенничестве.

Кристин Лагард первоначально проходила по делу свидетелем - следователи подчеркивали, что она не извлекла личной выгоды из "дела Тапи". Тем не менее в марте 2013 года в квартире Лагард прошел обыск, а в декабре 2015 года ее привлекли к суду в качестве обвиняемой.

Кристин Лагард заняла пост главы МВФ после скандала с Домиником Стросс-Каном, который был арестован в мае 2011 года в Нью-Йорке по подозрению в попытке изнасилования горничной.