Путин запустил газ в Крым

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Россия начала поставлять газ с материковой части в Крым.

Во вторник президент РФ Владимир Путин на официальной церемонии запустил газопровод "Краснодарський край - Крым", сообщают российские СМИ.

Отмечается, что таким образом газотранспортная система полуострова были присоединена к магистральным газопроводам России.

Общая длина газопровода - более 350 км.

Российские медиа сообщают, что такой шаг позволит обеспечить бесперебойные поставки газа на полуостров.

Украина и Запад считают незаконным присоединение Крыма к РФ и называют его аннексией.

В то же время Кремль настаивает на законности референдума, на котором жители полуострова якобы решили присоединиться к России.