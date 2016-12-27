11-летний мальчик поджег себя ради популярности в интернете

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии

11-летний мальчик получил ожоги 60% тела после того, как поджег себя, имитируя популярного видеоблогера. Инцидент произошел в поселке Авангард Криворожского района, сообщает местная полиция.

Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как установила полиция, трое подростков 11 и 15 лет после просмотра экстремальных видео, которые набрали значительное количество просмотров в интернете, решили повторить их.

Младший парень облился горючим веществом и поджег себя, а двое других снимали все это на видео.

"Однако в последний момент что-то пошло не так, как в оригинале, где блогер после самоподжога сразу ныряет в воду. Ребенок оказался в больнице", - отмечают полицейские Днепропетровской области.

Правоохранители планируют возбудить дело по статье о "злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком" (до 5 лет тюрьмы).

Имя видеоблоггер, который следовал пострадавший, полиция не сообщает, лишь отмечает, что он из Украины.