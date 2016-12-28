Трамп призвал Израиль "держаться", пока он не станет президентом
- 28 декабря 2016
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал Израиль "оставаться сильным", пока он не вступит в должность в следующем месяце.
Он также сказал, что к Израилю относятся с "пренебрежением и неуважением", и этому надо положить конец.
Трамп написал эмоциональный пост об этом в Twitter.
Критики ранее призвали его использовать более традиционные каналы для сообщений по международным вопросам.