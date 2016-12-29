Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном
Трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными, сообщило министерство обороны Армении.
"Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником", - написал в своем Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.
Министерство обороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварша Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также об убитых и раненых с азербайджанской стороны.
По словам Ованнисяна, столкновения на границе продолжаются, армянские вооруженные силы полностью контролируют границу.
"Разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанских войск при попытке нарушения армяно-азербайджанской госграницы", - заявило министерство обороны Азербайджана.
В Баку также сообщили, что в результате конфликта рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести.
Азербайджанская сторона при этом сообщает о "больших потерях", которые армянская армия понесли при отступлении.
Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона в инциденте потеряла до семи военнослужащих.
В 2016 году отношения между Арменией и Азербайджаном вновь накалились. Весной произошли столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Это привело к потерям десятков солдат с обеих сторон.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область, в которой живут в основном армяне, заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В 1994 году стороны подписали перемирие, которое положило конец активным боевым действиям.