Армения сообщила о гибели трех солдат на границе с Азербайджаном

Копірайт зображення Getty Images Image caption Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится уже несколько десятков лет

Трое армянских военнослужащих погибли при боестолкновении с азербайджанскими военными, сообщило министерство обороны Армении.

"Рано утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли попытку диверсионной вылазки на участке государственной границы, юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. Армянские военнослужащие вступили в бой с противником", - написал в своем Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян.

Министерство обороны Армении сообщило о гибели старшего лейтенанта Шаварша Меликяна, рядовых Эдгара Нараяна и Эрика Абовяна, а также об убитых и раненых с азербайджанской стороны.

По словам Ованнисяна, столкновения на границе продолжаются, армянские вооруженные силы полностью контролируют границу.

"Разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанских войск при попытке нарушения армяно-азербайджанской госграницы", - заявило министерство обороны Азербайджана.

В Баку также сообщили, что в результате конфликта рядовой Гурбанов Чингиз Салман оглу пропал без вести.

Азербайджанская сторона при этом сообщает о "больших потерях", которые армянская армия понесли при отступлении.

Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона в инциденте потеряла до семи военнослужащих.

В 2016 году отношения между Арменией и Азербайджаном вновь накалились. Весной произошли столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Это привело к потерям десятков солдат с обеих сторон.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область, в которой живут в основном армяне, заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году стороны подписали перемирие, которое положило конец активным боевым действиям.