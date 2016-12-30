Власти Польши за бесценок приобрели всемирно известную коллекцию картин

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Дама с горностаем" - единственное полотно Леонардо да Винчи, находящееся в Польше

Министерство культуры Польши приобрело всемирно известную коллекцию картин, в которой, в числе других, есть работы Леонардо да Винчи и Рембранта.

Всего в так называемой коллекции князей Чарторыйских, находящейся в Кракове, насчитывается около 86 тысяч экспонатов. Помимо произведений искусства она включает в себя около 250 тысяч различных исторических документов и книг.

Коллекция приобретена правительством страны за сумму 100 млн евро (105 млн долларов), хотя ее стоимость оценивается примерно в 2 млрд евро.

Нынешний владелец коллекции Адам Кароль Чарторыйский заявил, что таким образом делает своего рода пожертвование в пользу государства.

Эту коллекцию в 1801 году начала собирать Изабелла Чарторыйская.

Самым значительным экспонатом является знаменитая картина Леонардо да Винчи "Дама с горностаем", на котором изображена юная миланская красавица Чечилия Галлерани.

Она была фавориткой герцога Людовико Сфорца, которого при дворе называли белым горностаем. Поэтому художник и решил изобразить девушку именно с этим животным.

Картина была написана в 1490 году. Это единственное полотно работы Леонардо да Винчи, находящееся в Польше.