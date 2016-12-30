Российскому актеру Яну Цапнику запретили въезд в Украину

Копірайт зображення youtube.com Image caption Кадр из фильма "Военный корреспондент", в котором Ян Цапник сыграл роль командира сепаратистов "ДНР"

Служба безопасности Украины запретила российскому актеру Яну Цапнику въезд в Украину. Артист оказался невъездным из-за своей роли командира сепаратистов "ДНР" в фильме российского канала НТВ "Военный корреспондент". Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"В связи с многочисленными обращениями граждан в Национальный совет относительно участия в новогодней программе телеканала Интер российского актера Яна Цапника, сыгравшего роль "ополченца армии ДНР" в пропагандистском фильме телеканала "НТВ" "Военный корреспондент", регуляторный орган 19 декабря обратился с этим делом в Службу безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В Нацсовете отмечают, что СБУ рассмотрела его обращение и вынесла постановление о запрете на въезд в Украину для актера.

"СБУ проинформировала об этом Министерство культуры для внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", - отмечают в Нацсовете.

"Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "Огоньке" на Интере, надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - написал в Facebook глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"Военный корреспондент" - фильм российского телеканала "НТВ", рассказывающий об американском журналисте, который освещает конфликт на Донбассе.

Ян Цапник сыграл в ленте роль командира сепаратистов самопровозглашенной "ДНР", которые воюют против украинской армии.