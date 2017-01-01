Ночные кадры с места нападения в Стамбуле

Машины скорой помощи возле ночного клуба в Стамбуле, где в ночь на воскресенье произошло вооруженное нападение.
По меньшей мере 39 человек погибли. Ведутся поиски злоумышленника.
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Машины скорой помощи возле ночного клуба в Стамбуле, где в ночь на воскресенье произошло вооруженное нападение.
По меньшей мере 39 человек погибли. Ведутся поиски злоумышленника.
Видео не сопровождается комментарием