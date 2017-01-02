В столице Сомали произошло два взрыва

Копірайт зображення Getty Images Image caption Взрывы и нападения боевиков - не редкость на улицах столицы Сомали

Не менее четырех человек погибли в результате двух взрывов заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо.

Один из взрывов произошел около контрольно-пропускного пункта миротворческой миссии. Другой - возле находящегося неподалеку отеля.

Ответственность за эти нападения взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб".

После падения режима Сиада Барре в 1991 году республика Сомали фактически перестала существовать как единое государство.

Под контролем федерального правительства, которое признано международным сообществом, находится столица Могадишо и ряд окрестных районов. Остальные районы Сомали контролируются непризнанными государственными образованиями, ряд территорий находится под контролем исламистов.

Боевики часто совершают нападения на объекты, охраняемые правительственными силами.