Израильского солдата осудили за убийство палестинца
Военный суд в Израиле признал сержанта Элора Азарию виновным в непредумышленном убийстве раненого палестинца Абдула Фатаха аль-Шарифа.
20-летний военный застрелил 21-летнего мужчину выстрелом в голову в марте прошлого года. Как свидетельствует видео инцидента, палестинец был ранен и лежал на земле.
Инцидент произошел в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.
Абдул Фатах аль-Шариф был причастен к нападению на другого израильского солдата.
Как сказал сержант Азария на суде в Тель-Авиве, он счел, что раненый мужчина может привести в действие пояс смертника. Впрочем, по мнению прокуратуры, его главным мотивом была месть.
Дело с участием сержанта Азарии привело к расколу общественного мнения в Израиле.
Такой публичный суд над солдатом за убийство палестинца - очень необычное явление для страны.