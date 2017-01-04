Израильского солдата осудили за убийство палестинца

Копірайт зображення AFP Image caption Дело сержанта Азарии раскололо общественное мнение в Израиле

Военный суд в Израиле признал сержанта Элора Азарию виновным в непредумышленном убийстве раненого палестинца Абдула Фатаха аль-Шарифа.

20-летний военный застрелил 21-летнего мужчину выстрелом в голову в марте прошлого года. Как свидетельствует видео инцидента, палестинец был ранен и лежал на земле.

Инцидент произошел в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан.

Абдул Фатах аль-Шариф был причастен к нападению на другого израильского солдата.

Как сказал сержант Азария на суде в Тель-Авиве, он счел, что раненый мужчина может привести в действие пояс смертника. Впрочем, по мнению прокуратуры, его главным мотивом была месть.

Дело с участием сержанта Азарии привело к расколу общественного мнения в Израиле.

Такой публичный суд над солдатом за убийство палестинца - очень необычное явление для страны.