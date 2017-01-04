У Чикаго дитинча орангутана дебютувало у зоопарку
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В зоопарке Чикаго дебютировал детеныш орангутана

  • 4 января 2017

Маленький орангутан впервые появился перед посетителями зоопарка в Чикаго.

Малыш крепко прижимался к своей матери Софи.

Борнейские орангутаны относятся к редкому виду.

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