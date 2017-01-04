В зоопарке Чикаго дебютировал детеныш орангутана

Маленький орангутан впервые появился перед посетителями зоопарка в Чикаго.
Малыш крепко прижимался к своей матери Софи.
Борнейские орангутаны относятся к редкому виду.
Видео не сопровождается комментарием
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
MessengerShare this with Messenger
MessengerShare this with Messenger
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
LiveJournalShare this with LiveJournal
Мой мирShare this with Мой мир
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Маленький орангутан впервые появился перед посетителями зоопарка в Чикаго.
Малыш крепко прижимался к своей матери Софи.
Борнейские орангутаны относятся к редкому виду.
Видео не сопровождается комментарием