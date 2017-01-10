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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе.

Соответствующие данные она обнародовала в Facebook.

ВВС Украина пока не может подтвердить подлинность документов и пытается получить комментарий СБУ относительно этих данных.

По словам Савченко, на такой шаг она пошла, чтобы сделать процесс обмена "всех на всех" публичным.

Ранее в СБУ высказались против такого шага Надежды Савченко. Там отметили, что публикация списков может навредить самим пленным, а также их родственникам.

Там также назвали действия Савченко "политическим пиаром".

Три этапа

Надежда Савченко предлагает проводить обмен в три этапа.

"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных.

Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные, оставшиеся в живых".

Этап третий: всех, кого найти не удалось, признаются мертвыми или пропавшими без вести".

Списки россиян

Кроме списков пленных и пропавших без вести украинцев, Надежда Савченко также опубликовала списки "российских военных и россиян", осужденных в Украине.

В общей сложности опубликованы следующие списки:

"Список украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтвержденные удерживающей стороной)" - 41 человек.

"Список, который запрашивает украинская сторона" - 121 человек.

"Списки, которые запрашивает представительство оккупированной территории Донецкой области Украины" - 524 человека.

"Списки, которые запрашивает представительство оккупированной территории Луганской области Украины" - 377 человек.

"Списки политзаключенных, заключенных в российских тюрьмах по лживым обвинениям" - 44 человека.

"Списки российских военных и россиян, попавших в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов" - 102 человека.

Ранее Надежда Савченко сообщала, что получила эти списки на переговорах с сепаратистами в Минске.