Савченко опубликовала "списки пленных и пропавших"
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе.
Соответствующие данные она обнародовала в Facebook.
ВВС Украина пока не может подтвердить подлинность документов и пытается получить комментарий СБУ относительно этих данных.
По словам Савченко, на такой шаг она пошла, чтобы сделать процесс обмена "всех на всех" публичным.
Ранее в СБУ высказались против такого шага Надежды Савченко. Там отметили, что публикация списков может навредить самим пленным, а также их родственникам.
Там также назвали действия Савченко "политическим пиаром".
Три этапа
Надежда Савченко предлагает проводить обмен в три этапа.
"Этап первый: осуществляется обмен по спискам, которые подтверждает каждая сторона со своей стороны удерживаемых пленных.
Этап второй: из тех, кто остался в списках, разыскиваются по скрытым тюрьмам и подвалам, одной и другой стороной, все пленные, оставшиеся в живых".
Этап третий: всех, кого найти не удалось, признаются мертвыми или пропавшими без вести".
Списки россиян
Кроме списков пленных и пропавших без вести украинцев, Надежда Савченко также опубликовала списки "российских военных и россиян", осужденных в Украине.
В общей сложности опубликованы следующие списки:
- "Список украинцев, содержащихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины (подтвержденные удерживающей стороной)" - 41 человек.
- "Список, который запрашивает украинская сторона" - 121 человек.
- "Списки, которые запрашивает представительство оккупированной территории Донецкой области Украины" - 524 человека.
- "Списки, которые запрашивает представительство оккупированной территории Луганской области Украины" - 377 человек.
- "Списки политзаключенных, заключенных в российских тюрьмах по лживым обвинениям" - 44 человека.
- "Списки российских военных и россиян, попавших в украинские тюрьмы за преступления против Украины в период 2014-2016 годов" - 102 человека.
Ранее Надежда Савченко сообщала, что получила эти списки на переговорах с сепаратистами в Минске.