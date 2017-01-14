Останки Александра Олеся скоро перевезут в Украину - Порошенко

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Чешские власти дали разрешение на передачу Киеву эксгумированных останков известного украинского литератора Александра Олеся, сообщил в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

"Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время", - отметил он.

Александр Олесь (настоящее имя - Александр Кандыба) скончался в 1944 году и был похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

Скандал с эксгумацией останков одного из самых выдающихся украинских литературных деятелей возник в начале января. Это известие возмутило украинские соцсети.

По данным представителей украинской общины в Чехии, до недавнего времени ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.

Копірайт зображення MYHAILO TOROPOV Image caption В уже бывший могиле Александра Олеся похоронили гражданина Чехии украинского происхождения Владимира Михайлишина

Впоследствии украинские власти сообщили, что канадские родственники поэта разрешили перезахоронить его прах в Украине.

"Мы разыскали двух канадских правнуков Александра Олеся. Семья согласна на его перезахоронение в Украине. Пусть ему пухом будет наша земля", - заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что правительство выделит необходимые средства, чтобы перевезти останки в Киев.