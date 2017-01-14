Как Южной Корее удалось прекратить выборочные аборты девочек

Копірайт зображення Getty Images Image caption Традиционно в южнокорейских семьях предпочтение отдается мальчикам, а не девочкам

В Индии на каждые 100 девочек рождается 111 мальчиков. В Китае эта пропорция достигает 100 к 115. В 1990-е годы еще в одной стране была такая же статистика, но с тех пор властям удалось вернуть гендерный баланс. Ивет Тан выясняла, как это удалось сделать в Южной Корее.

"Одна дочь равна десяти сыновьям", - именно так звучал лозунг, придуманный южнокорейским правительством около 20 лет назад, когда гендерный дисбаланс достиг пика - на каждые 100 новорожденных в стране рождались 116,5 мальчиков.

Изменение отношения

Традиционно корейские родители предпочитает мальчиков. Считается, что именно они продолжают семейный род и будут помогать родителям финансово, когда те постареют.

"Считалось, что девушки, выйдя замуж, переставали быть частью семьи", - говорит Пак-Чха Окйён, глава Союза Ассоциаций корейских женщин.

Правительство пыталось как можно скорее разрешить эту проблему.

В попытке уменьшить число абортов среди женщин, ожидавших девочек, правительство Южной Кореи еще в 1988 году запретило врачам сообщать родителям пол их будущего ребенка.

Одновременно уровень образования среди женщин значительно повысился, все больше женщин начали работать, подрывая традиционные идеи о том, что зарабатывать деньги в семье может только мужчина.

Все эти факторы в совокупности привели к тому, что гендерный баланс среди новорожденных вернулся к своему естественному состоянию.

Южная Корея стала первой страной в Азии, которой удалось этого достичь, говорится в докладе Всемирного банка.

К 2013 году баланс достиг 105,3 мальчиков на каждые 100 новорожденных девочек, что сравнимо с такими западными странами, как, например, Канада.

Быстрая урбанизация

Моника Дас Гупта, профессор социологии Мэрилендского университета, давно изучает вопрос гендерного дисбаланса в странах Азии. По ее словам, столь серьезные изменения в отношении родителей к мальчикам и девочкам нельзя объяснить лишь законодательными мерами.

Запрет на информацию о поле будущего ребенка, по ее словам, "несколько улучшил ситуацию", однако, как она отмечает, "селективные аборты" продолжались в Южной Корее и через семь лет после этого запрета.

По ее мнению, столь быстрое изменение традиционного подхода объясняется скорее чрезвычайно быстрой урбанизацией и индустриализацией Южной Кореи.

Во времена, когда страна была в основном аграрной, родителям было важно родить сына, чтобы тот продолжал род, и чтобы земля осталась в руках семьи.

Но в течение всего нескольких десятилетий огромный процент населения переехал в города и многоквартирные дома, где они не знали никого из новых соседей, работали на заводах, не зная никого из новых коллег близко. Традиционная система отношений, соответственно, стала более нейтральной, менее личной, говорит Моника Дас Гупта.

Но в Китае и Индии гендерный дисбаланс среди новорожденных по-прежнему чрезвычайно высок, несмотря на то, что в Индии запрещены, а в Китае тщательно регулируются как тесты на пол будущего ребенка, так и аборты по гендерному признаку.

Моника Дас Гупта считает, что в случае с Китаем это объясняется тем, что, даже если вы живете и работаете в городе, ваша прописка остается в родной деревне, и людям по-прежнему важно сохранить землю в семье, а земля всегда переходит по наследству от отца к сыну.

Она также подчеркивает, что изменения не всегда идут лишь в одном направлении. Чем лучше становится экономическое положение людей, тем больше у них шансов проводить тесты на пол эмбриона, а, так как у более обеспеченных людей детей меньше, пол еще нерожденного ребенка становится более важен.

В 1961 году в Индии на каждую тысячу новорожденных мальчиков рождалось 976 девочек. Согласно последним данным за 2011 год, их число упало до 914. Исследователи считают, что это произошло из-за того, что в Индии стало гораздо легче узнавать с помощью тестов пол плода, несмотря на то, что аборты по гендерному принципу были запрещены еще в 1994 году.

По словам исследователей, за последние 10 лет в Индии около 8 миллионов эмбрионов женского пола стали жертвами абортов.

Но, говорит Моника Дас Гупта, сразу несколько факторов сейчас изменяют отношение к женщинам в Индии. Среди прочих она называет тот факт, что в СМИ все чаще показывают успешных, работающих женщин, а также изменения в законодательстве, настаивающие на равенстве в правах между полами в том, что касается наследства. Треть избранных депутатов и парламентариев в Индии теперь должны быть женского пола.

Однако в Южной Корее, где, казалось бы, удалось восстановить гендерный баланс, это не привело к воцарению равенства полов, говорит Пак-Чха Окйён.

"Хотя гендерный баланс среди новорожденных стал снова нормальным, женщины по-прежнему страдают от дискриминации", - говорит она.

В среднем заработная плата женщин в Южной Корее , согласно данным 2013 года, на 36% ниже, чем у мужчин. Для сравнения, в Новой Зеландии зарплата женщин отстает от зарплат мужчин всего лишь на 5%.

"На сегодняшний день женщины чаще, чем мужчины, получают университетское образование, но проблемы начинаются на рынке труда", - говорит Пак-Чха Окйён.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Среди студентов девушек больше, чем юношей

Хотя некоторым южнокорейским женщинам удается сделать успешную карьеру.

Доктор Хё Кун Ли - председатель Корейского женского фонда. "Мне повезло, что я родилась в очень просвещенной семье. Нас было трое девочек и двое мальчиков, и родители нам одинаково помогали в том, что касается образования", - говорит она.

"Но когда я стала преподавателем в университете, за все 30 лет работы я была единственной женщиной-профессором на моем факультете".

Старшее поколение

В целом, старшее поколение в Южной Корее по-прежнему предпочитает сыновей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бабушки предпочитают внуков, а не внучек

Эмили (не настоящее имя) 26 лет. Она говорит, что ее бабушки и дедушки очень хорошо к ней относились - до тех пор, пока у нее не появились братья.

"Их никогда не заставляли заниматься хозяйством. Мой день рождения на день раньше моего отца. Бабушки и дедушки мне просто запрещали его отмечать, говоря: "Как может девочка справлять свой день рождения до своего отца?".

"По-моему, Корея сейчас находится в переходном периоде, когда люди больше понимают, что такое равенство, но нам еще далеко до западных стран. Некоторые из моих знакомых уже говорили мне, что если я выйду замуж, то мне придется забыть о карьере", - говорит Эмили.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Когда в Южной Корее наступит равенство?

Тем не менее она уверена, что перемены неизбежны.

"Женщины в Корее должны сами осознавать, что такое гендерная дискриминация", - говорит Эмили, которая сейчас учится в Нидерландах. "Я сама этого не понимала - до тех пор, пока не уехала из страны, я просто думала, что так и должно быть".

"Пока не столкнешься с другими культурами, не начнешь задавать вопросы о своей собственной культуре. Все изменится, но на это уйдет время".