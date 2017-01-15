Полярный медведь в зоопарке Портленда играет в снегу

В американском штате Орегон выпало рекордное количество снега.
Этому обрадовалась белая медведица Нора в зоопарке города Портленда.
Видео не сопровождается комментарием.
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В американском штате Орегон выпало рекордное количество снега.
Этому обрадовалась белая медведица Нора в зоопарке города Портленда.
Видео не сопровождается комментарием.