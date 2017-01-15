АТО: один военный погиб, трое ранены - штаб

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За минувшие сутки боевики совершили 60 обстрелов позиций ВСУ, трое военнослужащих получили ранения, один погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении боевики обстреляли из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия - Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. Также по Новомихайловке и Славному вела огонь БМП противника. По Красногоровке - снайпер.

На донецком направлении боевики вели огонь по Луганскому, Каменке, Мироновскому, Зайцево и Авдеевке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Майорску, Зайцево, Новоселовке Второй, Авдеевке, Крутой Балке, Новгородскому. По Троицкому стреляли из вооружения БМП.

На луганском направлении боевики стреляли по Новозвановке, Новотошковке. Из противотанковых ракетных комплексов вели огонь по Крымскому и Новоалександровке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Орехово и Лобачево. По Станице Луганской огонь вел снайпер.