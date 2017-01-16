СТБ обещает уволить виновных в появлении российских военных в "Битве экстрасенсов"

Телеканал СТБ извинился за показ российских военных, которые признались, что воевали на Донбассе, в эфире программы "Битва экстрасенсов", и пообещал уволить работников, которые допустили выход ее в эфир.

Программа вышла в эфир вечером 15 января.

Кроме того, канал принял решение прекратить показ программы производства российского канала ТНТ.

Об этом председатель правления ЗАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Владимир Бородянский сообщил на своей странице в Facebook.

"Россия и Украина по вине России враждуют, российские военные присутствовали на Донбассе, Россия аннексировала Крым. Показ программы с моральной точки зрения недопустим. Мне стыдно. Я приношу извинения телезрителям", - написал он.

"Битва экстрасенсов" довольно популярна на канале, владельцем которого является известный бизнесмен и меценат Виктор Пинчук. СТБ не один год показывает "Битву" собственного производства, однако время от времени демонстрирует российскую версию, которая ранее транслировалась на канале ТНТ.