Павленский выехал из России и решил просить политубежище

Копірайт зображення Getty Images Image caption Павленский и Шалыгина покинули Россию через Белоруссию после допроса в СКР

Известный своими громкими политическими акциями российский художник Петр Павленский заявил, что покинул Россию и собирается просить политическое убежище во Франции, поскольку опасается провокаций со стороны спецслужб. После допроса в СКР он смог покинуть Россию через Белоруссию.

Об этом Павленский рассказал украинскому телеканалу "Громадське". По его словам, 14 декабря, когда он со своей соратницей Оксаной Шалыгиной вернулся из Варшавы в Москву, его доставили в Следственный комитет России (СКР).

"В аэропорту Шереметьево нас встретила полиция вместе с оперативниками. После чего мы приехали в Следственный комитет, где нам стали предъявлять обвинения по тяжкой, грязной статье - насильственных действиях сексуального характера", - рассказал Павленский.

После допроса в СКР художника не стали задерживать. Он вместе с Шалыгиной смог покинуть страну, опасаясь провокаций со стороны российских спецслужб, о чем рассказал украинскому телеканалу.

"На самом деле нас предупредили о том, что нам не стоит возвращаться в Россию за пять дней до этого, когда мы находились в Варшаве. Та девушка, которая подала заявление, она нас предупреждала через знакомого", - добавил Павленский.

По его словам, "разработка" с целью заставить его покинуть Россиию могла вестись с 2013 года, когда начались провокации. В одной из них, как сказал художник, участвовала "актриса одного из оппозиционных театров", которая написала на него заявление.

Информацию о том, что он вместе с Шалыгиной и детьми собирается просить политическое убежище во Франции, Павленский подтвердил российскому телеканалу "Дождь". Он назвал фамилию актрисы и название театра.

Сам художник свою вину не признает, а то, что ему позволили покинуть здание СКР и Россию, считает подозрительным. По его словам, ему "неожиданно" дали уйти после допроса, хотя они с Шалыгиной "уже ждали конвоя".

"Вы знаете, в моем деле главное - это объективность, никуда нельзя торопиться, надо собрать все доказательства. Поэтому сегодня вы можете идти, но, конечно, вы являйтесь по первому звонку", - пересказал доводы сотрудника СКР Павленский в интервью "Дождю".

Россию Павленский и Шалыгина покинули через Белоруссию на автомобиле. Он добрался до Украины, откуда вылетел во Францию.

Адвокат Павленского Ольга Динзе сообщила телеканалу "Дождю", что сейчас продолжается доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении дела.

Копірайт зображення Reuters Image caption В ноябре 2015 года Павленского задержали после поджога дверей здания ФСБ

Павленский известен своими резонансными художественным акциями на тему политики. В ноября 2013 года он разделся и прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади в Москве, назвав это "метафорой апатии" и "политической индифферентности" российского общества. В феврале 2014 года он участвовал в акции "Свобода" в Петербурге, где из автомобильных покрышек соорудили баррикаду, после чего подожгли.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь главного здания ФСБ на Лубянки в рамках акции "Угроза", после чего был арестован и отправлен под стражу. В июне 2015 года Мещанский районный суд Москвы признал художника виновным по статье о повреждении культурного наследия и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей (8 тысяч долларов).

Ранее художник устроил акцию "Угроза" в знак солидарности с украинским режиссером Олегом Сенцовым.