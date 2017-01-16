Катастрофа грузового Boeing 747 в Киргизии

В Киргизии разбился транспортный самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании MyCargo/ACT Airlines.
Самолет рухнул на дачный поселок под Бишкеком.
Сейчас известно о гибели как минимум 37 человек.
Видео не сопровождается комментарием
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Внешние ссылки откроются в отдельном окне
В Киргизии разбился транспортный самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании MyCargo/ACT Airlines.
Самолет рухнул на дачный поселок под Бишкеком.
Сейчас известно о гибели как минимум 37 человек.
Видео не сопровождается комментарием