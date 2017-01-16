Крушении грузового Boeing 747 в Киргизии
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Катастрофа грузового Boeing 747 в Киргизии

  • 16 января 2017

В Киргизии разбился транспортный самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании MyCargo/ACT Airlines.

Самолет рухнул на дачный поселок под Бишкеком.

Сейчас известно о гибели как минимум 37 человек.

Видео не сопровождается комментарием