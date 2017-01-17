В Украине утром наблюдают сильный туман

17 января утром на территории большинства областей страны наблюдается сильный туман. Об этом сообщили в ГСЧС.

Видимость не превышает 200-500 метров, отметили в ведомстве.

Туман распространился в большинстве областей Украины: Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской и других.

Синоптики отмечают, что днем погода изменится, туман рассеется и будет преимущественно солнечно.

На западе, в центре и на севере температура воздуха -3 ...- 6, на востоке немного теплее +1 ...- 3 днем. На юге -2 ..- 4 дня, в Крыму +1 ..- 1 днем, а также снег с дождем.

В Киеве температура воздуха днем -2 ...- 4.