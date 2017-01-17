Почему туман накрыл Киев?
Во вторник утром столицу Украины накрыл туман. По прогнозам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, продержаться он может еще три дня.
В КГГА называют это явление метеорологической дымкой и заявляют, что наиболее вероятной причиной является одновременное снижение температуры и повышение влажности.
Также среди причин называют "остатки продуктов жизнедеятельности города". Это атмосферные выбросы, выхлопные газы, последствия работы промышленных предприятий.
Госпродпотребслужба проводит замеры воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ.
В ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр уточняют, что туман вызвала и малооблачная безветренная погода.
Спасатели рассказывают об инверсии - повышении температуры воздуха на высоте.
"Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям над земной поверхностью воздуха, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта - вплоть до образования смога", - говорится на сайте ГСЧС.
В пресс-центре службы ВВС Украина заверили, что об увеличении вредных примесей в воздухе речь не идет.
Ситуацию назвали естественным явлением и отметили, что подобный туман накрывает Киев уже не впервые.
Улучшиться ситуация может после прогрева приземного слоя воздуха. Но в ближайшие трое суток, по прогнозам ГСЧС, ситуация существенно не изменится.
Возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению на территории города Киева и области нет, утверждают в ГСЧС.
Врачи же советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром.
Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.
Туман 17 января утром наблюдался в целом на территории большинства областей страны.
Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, рейсы принимают и отправляют по расписанию, рассказали в пресс-службе аэропорта.