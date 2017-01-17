Почему туман накрыл Киев?

Во вторник утром столицу Украины накрыл туман. По прогнозам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, продержаться он может еще три дня.

В КГГА называют это явление метеорологической дымкой и заявляют, что наиболее вероятной причиной является одновременное снижение температуры и повышение влажности.

Также среди причин называют "остатки продуктов жизнедеятельности города". Это атмосферные выбросы, выхлопные газы, последствия работы промышленных предприятий.

Госпродпотребслужба проводит замеры воздуха, чтобы определить концентрацию вредных веществ.

Копірайт зображення dsns.gov.ua

В ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр уточняют, что туман вызвала и малооблачная безветренная погода.

Спасатели рассказывают об инверсии - повышении температуры воздуха на высоте.

"Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застоям над земной поверхностью воздуха, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта - вплоть до образования смога", - говорится на сайте ГСЧС.

В пресс-центре службы ВВС Украина заверили, что об увеличении вредных примесей в воздухе речь не идет.

Ситуацию назвали естественным явлением и отметили, что подобный туман накрывает Киев уже не впервые.

Копірайт зображення dsns.gov.ua

Улучшиться ситуация может после прогрева приземного слоя воздуха. Но в ближайшие трое суток, по прогнозам ГСЧС, ситуация существенно не изменится.

Возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению на территории города Киева и области нет, утверждают в ГСЧС.

Врачи же советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром.

Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать системы кондиционирования и очистки воздуха.

Туман 17 января утром наблюдался в целом на территории большинства областей страны.

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, рейсы принимают и отправляют по расписанию, рассказали в пресс-службе аэропорта.