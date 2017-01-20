Каким будет первый день президента Трампа

20 января 2017 года Дональд Трамп проснется обыкновенным американцем.
А в полдень он станет 45-м президентом США.
Мы рассказываем, каким будет его первый день в Белом доме.
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20 января 2017 года Дональд Трамп проснется обыкновенным американцем.
А в полдень он станет 45-м президентом США.
Мы рассказываем, каким будет его первый день в Белом доме.