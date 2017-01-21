Министр во Франции возмущена назначением Полански главой жюри "Сезара"

Копірайт зображення Reuters Image caption Организаторы кинопремии "Сезар" объяснили свой выбор, отметив особый эстетический вкус Романа Полански

Французский министр по делам семьи, детей и женщин Лоранс Россиньоль заявила, что была шокирована решением назначить режиссера Романа Полански главой жюри национальной кинопремии "Сезар".

83-летний Полански обвиняется в США в изнасиловании несовершеннолетней в 1977 году Саманты Геймер, Вашингтон добивается экстрадиции режиссера.

Ранее возмущение по поводу назначения Полански главой жюри кинопремии "Сезар" выразили различные группы, занимающиеся защитой прав женщин. Активисты призвали бойкотировать церемонию вручения кинопремии.

По словам Россиньоль, ее шокировало то обстоятельство, как мало значения общество придает случаю насилия над женщиной.

Организаторы кинопремии "Сезар" объяснили свой выбор, отметив особый эстетический вкус Романа Полански и его талант режиссера.

Полански живет в Париже, но также владеет квартирой в Кракове, на юге Польши.

В 1978 году Полански признал в суде свою вину по делу об изнасиловании, после чего тайно покинул США. По американским законам, режиссеру грозило тюремное заключение за растление малолетних сроком на 50 лет.

Верховный суд Польши в декабре постановил, что Полански не может быть экстрадирован в США.

Фильмы Полански, созданные как до, так и после предъявления ему обвинений и побега из США, не раз получали престижные международные премии.

Он является лауреатом "Оскара" за фильм "Пианист" и номинировался на эту награду еще четыре раза. Однако получить присужденный ему "Оскар" в 2002 году режиссёр не смог, так как не поехал в США.