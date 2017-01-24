Сценаристку NBC отстранили от работы из-за твита о сыне Трампа

Копірайт зображення Getty Images Image caption Бэррон Трамп сопровождал своего отца на церемонии инаугурации

Сценаристка программы Saturday Night Live на канале NBC отстранена от работы после публикации твита про сына президента США Дональда Трампа, 10-летнего Бэррона, сообщают американские СМИ.

По информации источников в руководстве программы, Кэти Рич отстранена от работы на неопределенный срок.

В пятницу Рич написала в своем Twitter: ​"Бэррон [Трамп] будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

Копірайт зображення Twitter Image caption "Я искренне извиняюсь за бесчувственный твит. Я очень сожалею о своем поступке и оскорбительных словах. Это непростительно, я прошу прощения", - написала Кэти Рич.

В соцсетях сразу же стали появляться многочисленные критические комментарии в адрес сценаристки и призывы уволить ее. К защитникам Бэррона примкнула и дочь бывшего президента США Челси Клинтон.

"Ни об одном ребенке нельзя говорить в такой манере", - отметил один из комментаторов в Facebook.

Копірайт зображення Twitter Image caption "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает шанс просто быть ребенком. Защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, наносящей вред детям", - написала Челси Клинтон.

После этого Рич удалила свою запись и заблокировала аккаунт. Однако вслед за этим она опубликовала твит с извинениями в адрес Бэррона.

За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появился ряд выпусков с пародиями на Трампа. Сам он назвал их несмешными, а игру актеров - отвратительной.