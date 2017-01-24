Сценаристку NBC отстранили от работы из-за твита о сыне Трампа
Сценаристка программы Saturday Night Live на канале NBC отстранена от работы после публикации твита про сына президента США Дональда Трампа, 10-летнего Бэррона, сообщают американские СМИ.
По информации источников в руководстве программы, Кэти Рич отстранена от работы на неопределенный срок.
В пятницу Рич написала в своем Twitter: "Бэррон [Трамп] будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".
В соцсетях сразу же стали появляться многочисленные критические комментарии в адрес сценаристки и призывы уволить ее. К защитникам Бэррона примкнула и дочь бывшего президента США Челси Клинтон.
"Ни об одном ребенке нельзя говорить в такой манере", - отметил один из комментаторов в Facebook.
После этого Рич удалила свою запись и заблокировала аккаунт. Однако вслед за этим она опубликовала твит с извинениями в адрес Бэррона.
За последние несколько месяцев в программе Saturday Night Live появился ряд выпусков с пародиями на Трампа. Сам он назвал их несмешными, а игру актеров - отвратительной.