Три щенка спасены из заваленного лавиной отеля в Италии

Копірайт зображення EPA Image caption Спасенные щенки будет отданы ветеринарам для осмотра

Спасатели вытащили трех щенков из-под завалов гостиницы "Ригопиано" в итальянских Апеннинах, на которую на прошлой неделе сошла лавина.

Как отмечают работающие на месте ЧП специалисты, обнаружение собак говорит о том, что в завалах все еще есть воздушные пузыри.

"Мы знали, что эти собаки были там (в отеле), но не знали точно, где именно. Когда мы узнали это, то предупредили пожарных, которые проникли в здание. Мы обнаружили их в котельной", - рассказал журналистам сотрудник спасательных служб.

По его словам, щенки будут отданы на проверку ветеринарам, хотя на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке.

Копірайт зображення AFP Image caption Обнаружение щенков вдохновило спасателей на продолжение поисков

К настоящему моменту подтверждена смерть семи человек. 22 человека числятся пропавшими без вести, однако спасатели надеются, что под завалами все еще могут быть выжившие.

Вечером 18 января лавина накрыла трехэтажный отель "Ригопиано" в курортной зоне Гран-Сассо в регионе Абруццо.

Из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром на следующий день. Они сразу пришли к выводу, что число жертв будет велико.