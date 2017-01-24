В Китае нашли останки гигантской выдры, которым миллионы лет

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На юго-западе Китая ученые обнаружили ископаемые останки выдры размером с волка.

По мнению ученых, эти животные жили на теплой и влажной заболоченной местности более шести миллионов лет назад.

Огромная выдра, которую назвали Siamogale melilutra, весила около 50 кг и была до двух метров длиной.

То есть это животное было намного больше, чем самая большая из выдр, живущих сегодня. Например, американская гигантская выдра весит до 32 кг.

"Я думаю, что Siamogale melilutra напоминает нам о том, какой разнообразной была жизнь в прошлом и на сколько еще вопросов мы должны найти ответы", - говорит куратор палеоботаники и палеоэкологии Кливлендского Музея естествознания Денис Су.

"Кто бы мог представить себе выдру размером с волка?" - добавляет специалист.

Самая ранняя из известных выдр жила около 18 млн лет назад.

Найденные ископаемые остатки показывают, что это животное имело сильные челюсти и увеличенные коренные зубы.

Окаменелости, среди которых почти полный череп, нижняя челюсть, зубы и кости конечностей, были найдены в китайской провинции Юньнань.

Хотя череп разрушился очень давно в процессе фоссилизации, специалисты смогли восстановить его в цифровом виде.

Эта реконструкция показала, что животное имело признаки выдры и барсука.

В том же районе находили и другие окаменелости, в частности ископаемые остатки черепа обезьяны, а также слонов, бобров, оленей, крокодилов, лебедей и уток.