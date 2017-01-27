Кремль прокомментировал слухи о готовности Трампа снять санкции

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ранее Трамп обещал не торопиться с отменой санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может оценить достоверность сообщений о проекте указа Дональда Трампа, предусматривающего отмену санкций против России. Сам Трамп ранее обещал не торопиться со снятием санкций.

Журналист американского издания Politico Сьюзан Глассе в четверг сообщила, что новый президент США Дональд Трамп вскоре сможет отменить санкции. "Слышала, что в администрации Трампа есть проект указа, который смягчит санкции против России. Будет ли он подписан раньше, чем Тиллерсон станет госсекретарем?" - написала она в Twitter.

В следующей записи журналистка уточнила: "Несколько источников сообщают, что предложенный указ в одностороннем порядке снимает санкции".

Аналогичный пост в Twitter написал научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Фабрис Потье. Его источники также сообщили, что администрация Трампа подготовила указ об отмене санкций против России.

Российские журналисты попросили прокомментировать эти сообщения Пескова. "Нет, ничего об этом не известно, и, насколько я понимаю, информация обезличена, и не знаю, насколько она соответствует действительности", - ответил пресс-секретарь Путина.

Ранее в пятницу стало известно, что Трамп в субботу должен провести первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили американские телекомпании CNN и Fox News и подтвердил Песков.

Ранее Трамп заявлял, что вопрос об отмене санкций против России может быть предметом сделки, условием которой называл ядерное разоружение.

"Против России введены санкции - давайте посмотрим, нельзя ли добиться хороших договоренностей с Россией, - говорил он в интервью британской Times еще до инаугурации. - Для начала, я считаю, что ядерное оружие надо сокращать, и сокращать очень существенно, это могло бы быть составной частью этого процесса".

В интервью газете Wall Street Journal, которое Трамп также давал еще до инаугурации, он обещал не торопиться с отменой санкций. Он тогда заявил, что санкции в отношении России нужно сохранять "по крайней мере, на какое-то время".

Во время избирательной кампании Трамп заявлял, что сможет наладить отношения с Путиным и решить российский вопрос лучше, чем это получилось у его предшественника Барака Обамы. Однако после выборов он уже выражал сомнения в том, получится ли ему найти общий язык с российским президентом.

В воскресенье стало известно, что американские сенаторы готовят законопроект, который помешает Трампу снять санкции против России. В число инициаторов законопроекта входят как демократы, так и республиканцы.