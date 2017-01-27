В Йемене от голода страдают полмиллиона детей - ООН

Копірайт зображення EPA Image caption Полмиллиона детей в Йемене остро страдают от недоедания

Эскалация конфликта в Йемене привела к тому, что страна может столкнуться с голодом в этом году, если не будут приняты срочные меры, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайан.‎

В настоящее время около 2 миллионов йеменцев требуют немедленной помощи, чтобы сохранить или поддержать свою жизнь. Полмиллиона детей в Йемене остро страдают от недоедания. Число недоедающих детей возросло в этом году до 63%, заявил Брайан на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, ситуация для детей "особенно тяжелая" и один в возрасте до пяти лет умирает каждые 10 минут от предотвратимых причин.

К такой ситуации в стране привели бедность, последствия войны и морская блокада, установленная коалицией во главе с Саудовской Аравией.‎‎

О'Брайан призвал саудовскую коалицию, которую поддерживают западные страны, снять блокаду.

По его словам, блокада оказывает "непропорциональный эффект" на жизнь гражданских лиц в Йемене, препятствуя поставкам медикаментов и продовольствия.

Кроме того, вдовы, сироты, инвалиды и пожилые люди перестали получать помощь от йеменского правительства, а около 1,25 миллиона работников государственного сектора не получают зарплату, добавил О'Брайан. ‎

По словам гуманитарного координатора ООН в Йемене Джейми Макголдрика, запасов зерна в стране хватит максимум на три месяца.

"Куда бы вы ни пошли, вы увидите людей, которые попрошайничают на улице, вы увидите людей, которые копаются в помойках, чтобы выжить", - рассказал ВВС Макголдрик.

"Вы услышите ужасные истории об умирающих детях, которые не могут добраться до медицинских центров. Люди умирают от недоедания и болезней, которые можно было предотвратить", - сказал он.‎

‎"И ситуация только ухудшится, потому что экономика страны находиться в плачевном состоянии, а банковская система не функционирует", - добавил координатор ООН.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается уже почти два года. С одной стороны в нем выступают повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Салеху часть армии, а с другой - войска изгнанного президента Абд Раббу Мансура Хади. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией выступила на стороне Хади и с марта 2015 года осуществляет авиаудары по районам Йемена, которые контролируют хуситы.

Йемен переживает не только вооруженный конфликт, но и блокаду, введенную арабской коалицией. Эта блокада должна была предотвратить попадание оружия в руки повстанцев, но вместе с этим в Йемен перестали поступать продовольствие и топливо. И в стране, которая на 90% зависит от импорта этих товаров, такое положение дел привело к настоящей катастрофе.‎