Гончаренко заявляет, что депутата Кононенко отравили ртутью

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Кононенко является заместителем председателя фракции БПП в парламенте

Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявляет, что заместителя председателя фракции Игоря Кононенко отравили ртутью.

"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда", - написал он.

Об этом также сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.‎

В частности, об этом написала главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина. По ее информации, отравление произошло перед Новым годом.

При этом, как сообщил в своем Facebook Гончаренко, "из произошедшего он (Игорь Кононенко. - Ред.) не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял".

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