Гончаренко заявляет, что депутата Кононенко отравили ртутью
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявляет, что заместителя председателя фракции Игоря Кононенко отравили ртутью.
"Идет шквал звонков по поводу отравления Игоря Кононенко. Во-первых, это, к сожалению, правда", - написал он.
Об этом также сообщают украинские СМИ со ссылкой на собственные источники.
В частности, об этом написала главный редактор издания LB.ua Соня Кошкина. По ее информации, отравление произошло перед Новым годом.
При этом, как сообщил в своем Facebook Гончаренко, "из произошедшего он (Игорь Кононенко. - Ред.) не хотел делать сенсаций, поэтому информацию не распространял".