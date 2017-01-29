Трамп и Путин обсуждали Украину, Корею и Ближний Восток

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российский президент - один из пяти лидеров государств, с которыми Дональд Трамп провел в субботу телефонные переговоры

Пресс-служба российского президента Владимира Путина сообщила о темах, которые он обсуждал по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом.

Отмечается, что президенты говорили о "стабилизации и развитии российско-американского взаимодействия".

Кроме того, в разговоре речь шла о борьбе с терроризмом, ситуации на Ближнем Востоке, арабо-израильском конфликте, иранской ядерной программе и ситуации на Корейском полуострове.

"Коснулись также основных аспектов кризиса в Украине", - сообщает пресс-служба Кремля.

"Достигнута договоренность наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям", - добавляют там.

О том, говорили ли президенты о возможной отмене экономических санкций против России из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, в сообщении не уточняется.

Дональд Трамп и Владимир Путин договорились "проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", заключают в пресс-службе российского президента.

В сообщении Белого дома отмечается, что разговор стал "существенным началом" налаживания отношений между странами.

Там также не уточнили, касались ли президенты темы санкций, однако выразили надежду, что обе стороны смогут быстро выстроить взаимодействие "для борьбы с терроризмом и по другим важным вопросам, представляющим взаимный интерес".

Это был первый официальный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента инаугурации нового президента США.

Разговору Трампа с Путиным предшествовала 45-минутная беседа с американского лидера с немецким канцлером Ангелой Меркель.

Российский президент - один из пяти лидеров государств, с которыми Дональд Трамп провел в субботу телефонные переговоры.