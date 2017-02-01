В Китае клонировали корову, устойчивую к туберкулезу

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Китайские ученые сообщили, что им удалось клонировать вид крупного рогатого скота с повышенной устойчивостью к возбудителю туберкулеза.

Из 20-ти новорожденных телят выжили 11, отмечают ученые.

Бычий туберкулез является угрозой крупного рогатого скота во многих странах, в том числе в некоторых частях Великобритании, Африки и Азии.

Китайские исследователи использовали инструмент для "редактирования" генома, чтобы изменить генетический код животных. Эта технология может найти самое широкое применение в сельском хозяйстве.

Ученые из Колледжа ветеринарной медицины при Северо-Западном университете сельского и лесного хозяйства в провинции Шэньси изменили ген, участвующий в борьбе с инфекцией.

"В результате трансгенный скот продемонстрировал большую устойчивость к M. bovis (возбудителю туберкулеза)", - отмечают они.

Во время этого исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Genome Biology, ученые применили новый, более точный инструмент для редактирования генома.

Ранее китайские ученые попытались интегрировать в геном скота ген мыши, чтобы повысить устойчивость к туберкулезу.