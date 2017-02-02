Джонни Депп судится с компанией, управлявшей его деньгами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Звезду упрекают в огромных тратах: 18 млн долларов на покупку роскошной яхты и 30 тысяч долларов ежемесячно только на вино

Звезда Голливуда Джонни Депп судится с компанией, которая занималась управлением его финансов, обвиняя ее в недобросовестном ведении его дел.

В ответ представители фирмы Management Group утверждают, что проблема не в них, а в привычке Деппа сорить деньгами, тратя ежемесячно около 2 млн долларов.

Как говорят представители ответчика, актер истратил более 75 млн долларов на приобретение 14 домов, еще 3 млн он спустил на то, чтобы устроить посмертную церемонию в честь писателя Хантера Стоктона Томпсона, развеяв его прах с помощью специально сооруженной пушки.

Компания Management Group обратилась в суд со встречным иском после того, как исполнитель роли капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря" потребовал с них 25 млн долларов через суд.

По словам представителей компании, Депп несет полную ответственность за все финансовые проблемы, с которыми он сейчас столкнулся.

"Он отказывался жить по средствам, несмотря на неоднократные предупреждения о существующих финансовых проблемах", - говорится во встречном иске.

В поданных ими в суд документах, которые попали в руки сайта Deadline, артист обвиняется в бездумной трате денег:

$18 млн на покупку 45-метровой яхты

$4 млн на приобретение провалившегося музыкального лейбла

$3 млн на то, чтобы развеять из пушки прах писателя Хантера С. Томпсона

$300 000 в месяц на содержание персонала в количестве 40 человек

$200 000 в месяц на перелеты на частных самолетах

$150 000 в месяц на круглосуточную охрану

$30 000 в месяц на покупку и импорт вин

Ему также приходится платить за аренду 12 складов, где хранится его коллекция памятных вещей, связанных с Голливудом, утверждают представители Management Group.

В прошлом месяце Депп заявил, что компания, занимавшаяся управлением его состоянием, задолжала ему более 25 млн долларов.

В его иске утверждается, что бизнес-менеджеры не подавали вовремя налоговые декларации от его имени, из-за чего ему пришлось уплатить штрафы в размере 5,7 млн долларов.

Эта судебная тяжба следует за громким бракоразводным процессом Джонни Деппа с актрисой Эмбер Хёрд, который после нескольких месяцев слушаний завершился, наконец-то, в январе.

В 2017 году 53-летний артист вновь появится на экранах в роли капитана Джека Воробья в очередном фильме серии "Пираты Карибского моря: месть Салазара".