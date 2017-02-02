Расследование ВВС: подпольная торговля детенышами шимпанзе

ВВС получила информацию о широкой сети контрабандистов редкими животными, которые наживаются на продаже детенышей шимпанзе.

Маленьких приматов ловят в Восточной Африке и продают в качестве домашних животных по всему миру, в том числе в Китай и страны Персидского залива.

По данным ООН, с 2005 года жертвами контрабандистов стали по меньшей мере 400 шимпанзе. Контрабандисты продают только детенышей шимпанзе. А чтобы поймать одного детеныша, убивают около 10 взрослых обезьян.

Ученые считают, что 60% всех приматов, включая шимпанзе, находятся на грани вымирания.

Журналисты ВВС работали в Кот-д'Ивуар под прикрытием.