Россия: Владимир Кара-Мурза находится в критическом состоянии

Координатор движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший находится в больнице в критическом состоянии, причины внезапной болезни пока неясны, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

"В настоящее время Володя не в сознании. Наступила полиорганная недостаточность. Проводится искусственная вентиляция лёгких, гемодиализ и иные реанимационные процедуры", - написал Прохоров в своем "Facebook.

Жена активиста Евгения рассказала ВВС, что Кара-Мурза был введен в медикаментозную кому.

"Такая же клиническая картина, как и в прошлый раз. Причины неясны, как и в прошлый раз", - рассказала она.

По ее словам, активист чувствовал себя нормально, пока в пять утра у него не начались те же симптомы, что и полтора года назад.

"Скорая отправила его в больницу, где те же самые врачи пытаются установить, что происходит", - рассказала она.

"Если в прошлый раз они высказывали предположение, что он одновременно принимал два лекарства, то сейчас он их не принимает", - заявил Прохоров Интерфаксу.

О госпитализации Владимира Кара-Мурзы стало известно в четверг утром.

Полтора года назад, в мае 2015 года Кара-Мурза также попал в больницу. Первоначально врачи подозревали у него панкреатит, однако затем диагностировали острую почечную недостаточность. Сам активист, его коллеги и родственники предполагали, что его могли отравить.

В декабре 2015 года Кара-Мурза подал в Следственный комитет России заявление с просьбой возбудить дело о покушении на его жизнь.

35-летний Кара-Мурза-младший ранее был заместителем председателя оппозиционной партии "Парнас", а сейчас является координатором фонда "Открытая Россия" Михаила Ходорковского.