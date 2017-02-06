Афганистан и Пакистан: более 100 человек погибли из-за лавин и буранов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Удары стихии затронули и сопредельную територию Пакистана. На фото: спасатели ищут выживших в кишлаке близ города Читрал

По уточненным данным, жертвами схода лавин, снежных бурь и сильных морозов на северо-востоке Афганистана и в Пакистане стали по меньшей мере 106 человек, десятки ранены.

В провинции Нуристан под снегом оказались полностью погребены два кишлака. Сильно пострадала и соседняя провинция Бадахшан.

Удары стихии затронули и сопредельную территорию Пакистана, где погибли как минимум 13 человек, девять из них в окрестностях города Читрал. Разрушены десятки домов, многие пострадавшие остались без крова, некоторые застряли в салонах автомобилей.

Спасателям не удается добраться до многих отдаленных кишлаков из-за плохой погоды и заблокированных снегом дорог.

Несколько лавин сошло и к северу от афганской столицы. Главный международный аэропорт Кабула закрыт из-за снега и льда на взлетно-посадочной полосе.

На шоссе Кабул - Кандагар полиция и военные вызволили около 250 автомашин, попавших в ловушку из снеговых заносов.

Главная трасса, связывающая Кабул с севером страны, перекрыта в районе перевала Саланг, где выпало почти три метра снега. Два водителя на перевале замерзли насмерть, еще десятки застряли там без еды и топлива.

Синоптики предупреждают, что плохая погода в регионе продержится еще как минимум несколько дней.